Участковый закрывал глаза на серпуховского маньяка из-за статистики

По факту убийства пятилетней девочки в Подмосковье возбуждено дело против местного участкового, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета

Следователи проверили публикации в средствах массовой информации о том, что участковый отделения полиции «Серпуховское» более года назад проверял причастность задержанного по подозрению в убийстве девочки Александра Семина к другому преступлению — противоправным действиям против ребенка, — однако из-за нежелания портить статистику отказался возбуждать уголовное дело.

«Данное обстоятельство сформировало у него (Семина. — Прим. ред.) чувство безнаказанности», — полагают в СК.

Также там считают, что это среди прочего поспособствовало убийству ребенка, в связи с чем против участкового было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».