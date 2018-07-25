Ещё
Участковый закрывал глаза на серпуховского маньяка из-за статистики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участковый закрывал глаза на серпуховского маньяка из-за статистики 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
По факту убийства пятилетней девочки в Подмосковье возбуждено дело против местного участкового, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
Следователи проверили публикации в средствах массовой информации о том, что участковый отделения полиции «Серпуховское» более года назад проверял причастность задержанного по подозрению в убийстве девочки Александра Семина к другому преступлению — противоправным действиям против ребенка, — однако из-за нежелания портить статистику отказался возбуждать уголовное дело.
«Данное обстоятельство сформировало у него (Семина. — Прим. ред.) чувство безнаказанности», — полагают в СК.
Также там считают, что это среди прочего поспособствовало убийству ребенка, в связи с чем против участкового было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
В минувшее воскресенье стало известно об исчезновении пятилетней жительницы Серпухова, а день спустя — об обнаружении ее тела в спортивной сумке неподалеку от ж/д станции. По подозрению в убийстве и изнасиловании ребенка был задержан Александр Семин, 28-летний местный житель.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой233
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след77
Крымский мост начал отделяться от Крыма556
Заявление Лолиты грозит международным скандалом278
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку356
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение