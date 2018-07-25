Участковый закрывал глаза на серпуховского маньяка из-за статистики 

По факту убийства пятилетней девочки в Подмосковье возбуждено дело против местного участкового, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.
Следователи проверили публикации в средствах массовой информации о том, что участковый отделения полиции «Серпуховское» более года назад проверял причастность задержанного по подозрению в убийстве девочки Александра Семина к другому преступлению — противоправным действиям против ребенка, — однако из-за нежелания портить статистику отказался возбуждать уголовное дело.
«Данное обстоятельство сформировало у него (Семина. — Прим. ред.) чувство безнаказанности», — полагают в СК.
Также там считают, что это среди прочего поспособствовало убийству ребенка, в связи с чем против участкового было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
В минувшее воскресенье стало известно об исчезновении пятилетней жительницы Серпухова, а день спустя — об обнаружении ее тела в спортивной сумке неподалеку от ж/д станции. По подозрению в убийстве и изнасиловании ребенка был задержан Александр Семин, 28-летний местный житель.