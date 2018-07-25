Белых стал тюремным библиотекарем

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за получение взятки, устроился на работу в библиотеку колонии, где отбывает наказание. Об этом сообщила в среду его супруга Екатерина.
"Никита Юрьевич уже не в карантине. Он обустроился и принялся налаживать работу местной библиотеки. В принципе, все достаточно прилично в колонии, на территории есть храм. Чувствует себя не лучше, но и не хуже. Все то же самое", — говорится в сообщении Екатерины Белых в мессенджере Telegram.
Ранее сообщалось, что Белых отбывает наказание в ИК-5 строгого режима в селе Клекотки Скопинского района (Рязанская область).
Белых был задержан с поличным в конце июня 2016 года при получении взятки в одном из московских ресторанов, в конце июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки и приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки".