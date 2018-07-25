Ещё
Белых стал тюремным библиотекарем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-глава Кировской области Никита Белых устроился на работу в библиотеку колонии 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за получение взятки, устроился на работу в библиотеку колонии, где отбывает наказание. Об этом сообщила в среду его супруга Екатерина.
"Никита Юрьевич уже не в карантине. Он обустроился и принялся налаживать работу местной библиотеки. В принципе, все достаточно прилично в колонии, на территории есть храм. Чувствует себя не лучше, но и не хуже. Все то же самое", — говорится в сообщении Екатерины Белых в мессенджере Telegram.
Ранее сообщалось, что Белых отбывает наказание в ИК-5 строгого режима в селе Клекотки Скопинского района (Рязанская область).
Белых был задержан с поличным в конце июня 2016 года при получении взятки в одном из московских ресторанов, в конце июля того же года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия. В феврале 2018 года Пресненский суд Москвы признал Белых виновным в получении взятки и приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 48 млн рублей. При этом суд оправдал Белых по второму эпизоду получения взятки за недостаточностью доказательств, а также исключил из дела квалифицирующий признак "вымогательство взятки".
ТАСС: последние новости
СМИ: в Италии арестовали экс-сенатора РФ Кривицкого Начальника УВО Росгвардии по Самарской области задержали за взятку СК возбудил дело против экс-участкового, не принявшего мер к убийце ребенка в Серпухове
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след152
Крымский мост начал отделяться от Крыма563
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске25
Россия пригрозила Грузии силой227
Заявление Лолиты грозит международным скандалом299
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение