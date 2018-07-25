Двое ярославских тюремщиков признались в пытках

Один из подозреваемых в пытках осужденного в ярославской колонии — 25-летний уроженец Углича Максим Яблоков — признал себя виновным и заявил о намерении заключить со следствием досудебное соглашение. Об этом в суде заявил его адвокат Сергей Соколов

«Превышая должностные полномочия, нанес побои осужденному Евгению Макарову . В содеянном раскаиваюсь», — говорится в ходатайстве, которое зачитал Соколов.

Еще один фигурант уголовного дела заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов заявил журналистам, что также признает себя виновным. Вместе с тем он не смог ответить на вопрос, почему он и его коллеги проявляли такую жестокость.

Несколько дней назад «Новая газета» опубликовала видео с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН . На записи видно, что сотрудники исправительной колонии № 1 Ярославля по очереди бьют заключенного резиновыми дубинками и кулаками по ступням и голеням. Данные события имели место в июне 2017 года. СК по жалобе арестанта проводил проверку, но отказался заводить уголовное дело.

После публикации видео СК организовал новую проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия», пишет НСН. Следствием уже установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Шесть человек задержаны, от исполнения должностных полномочий отстранены 17 сотрудников УФСИН.

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