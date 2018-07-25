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Пытки в ярославской колонии дошли до ООН
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Пытки в ярославской колонии дошли до ООН 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: ТАСС
Комитет против пыток ООН попросил Россию прокомментировать видеозапись с пытками осужденного Евгения Макарова в ярославской ИК-1, сообщает газета «Коммерсантъ». В четверг в Женеве рассмотрят доклад России о борьбе с пытками и недопустимым обращением с людьми. Делегацию возглавляет замминистра юстиции Михаил Гальперин.
«Просим прокомментировать видеозапись и сообщить, кто ведет расследование и когда оно будет завершено», — сказал председатель Комитета против пыток ООН Йенс Модвиг. Российская делегация представит свои ответы в четверг, 26 июля. Модвиг также поинтересовался, какие гарантии безопасности предоставлены адвокату правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирине Бирюковой. Она покинула Россию из-за угроз после распространения видеозаписи.
20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись, на которой сотрудники ярославской колонии пытают заключенного. На видео более 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам закованного в наручники и привязанного к столу мужчину, поливают его голову водой из ведра. Инцидент произошел летом прошлого года.
Предполагаемой причиной для пытки стало неуважительное отношение к одному из сотрудников учреждения со стороны потерпевшего. Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны шестеро подозреваемых, еще 17 сотрудников колонии отстранили от работы. 25 июля суд арестовал пятерых фигурантов дела.
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