Пытки в ярославской колонии дошли до ООН

«Просим прокомментировать видеозапись и сообщить, кто ведет расследование и когда оно будет завершено», — сказал председатель Комитета против пыток ООН Йенс Модвиг. Российская делегация представит свои ответы в четверг, 26 июля. Модвиг также поинтересовался, какие гарантии безопасности предоставлены адвокату правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирине Бирюковой. Она покинула Россию из-за угроз после распространения видеозаписи.

20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись, на которой сотрудники ярославской колонии пытают заключенного. На видео более 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам закованного в наручники и привязанного к столу мужчину, поливают его голову водой из ведра. Инцидент произошел летом прошлого года.