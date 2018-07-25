Е. Мизулина попросит Ю. Чайку взять на личный контроль дело об убийстве девочки в Серпухове 

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина обратится к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой взять на личный контроль дело об убийстве пятилетней девочки в Серпухове. Об этом сообщили в пресс-службе сенатора.
«Страшная трагедия! По информации от экспертов рабочей группы Совета Федерации, по этому району регулярно поступают обращения граждан на «горячие линии» (например, на горячую линию «Сдай педофила») в связи с тем, что правоохранительные органы не реагируют на их сообщения о фактах сексуального преследования детей со стороны отдельных лиц, отказывают не только в проверке сообщений и в возбуждении уголовных дел, но даже и в принятии и регистрации таких сообщений. Я направлю обращение Генеральному прокурору с просьбой взять на личный контроль расследование этого дела», — приводятся слова сенатора.
В понедельник, 23 июля, О. Врадий сообщила Агентству «Москва», что в Серпухове задержали мужчину 1990 г. рождения, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки. По словам собеседницы агентства, 22 июля с детской площадки в Серпухове пропала пятилетняя девочка. На следующий день вблизи железной дороги в Серпухове была найдена спортивная сумка, в которой находилось тело убитой.