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Заседание по делу обвиняемого в нападении на полицейских соратника А. Навального отложено до 13 августа
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Заседание по делу обвиняемого в нападении на полицейских соратника А. Навального отложено до 13 августа 

Агентство «Москва» 1 час назад
Тверской районный суд отложил до 13 августа первое заседание по делу сотрудника московского штаба Алексея Навального Константина Салтыкова, обвиняемого в применении насилия к сотрудникам полиции на незаконной акции 28 января 2018 г. в столице. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила адвокат Вероника Полякова.
«Заседание отложено на 13 августа в связи с невозможностью доставки обвиняемого. В следственном изоляторе сейчас объявлен карантин», — сказала адвокат, добавив, что срок содержания под стражей в отношении К. Салтыкова продлен до 12 января.
Ранее сообщалось, что столичные следователи проводят проверку по факту применения насилия в отношении сотрудников полиции в центре столицы в ходе несогласованной акции 28 января. В рамках данной проверки А. Навального вызывали в следственный отдел для дачи объяснений по обстоятельствам произошедшего.
По версии правоохранителей, мужчина в ходе акции при задержании А. Навального причинил моральный вред и физическую боль двум полицейским: одному сотруднику он нанес удар в область бедра, второму — в лицо и по спине.
На следующий день после задержания на акции Тверской суд столицы арестовал К. Салтыкова на 30 суток за неповиновение сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП) и участие в несогласованном мероприятии (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
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