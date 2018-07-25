Председатель Мосгорсуда заявила о низком качестве работы следственных ораганов в I полугодии 2018 г.

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова сообщила на совещании столичных судей об ухудшении качества работы следственных органов в I полугодии 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Как рассказали в суде на мероприятии, посвященном результатам работы судов в первой половине текущего года, О. Егорова обратила особое внимание на постоянно возрастающее количество материалов по ходатайствам следственных органов о продлении сроков содержания под стражей.

«Так, если за шесть месяцев 2017 г. в районные суды Москвы и в Московский городской суд поступило 15 тыс. 76 и 901 ходатайство о продлении срока содержания под стражей соответственно, то уже в I полугодии 2018 г. — 16 тыс. 198 и 1001 такое ходатайство. Председатель отметила, что подобные показатели свидетельствуют о волоките со стороны следствия и о низком качестве расследований, и призвала судей быть более внимательными при рассмотрении ходатайств о продлении сроков содержания под стражей, особенно по уголовным делам по обвинению в совершении мошенничества, и пресекать подобную волокиту при наличии к тому законных оснований. Кроме того, председатель Мосгорсуда указала на недопустимо медленное расследование уголовных дел, связанных с подделкой судебных решений, которые, к сожалению, имеют место быть», — сказали в пресс-службе.

Также О. Егорова отметила возросшую результативность судов столичного региона. Так, за первую половину 2018 г. рассмотрено 746 тыс. 492 дела и материала всех категорий, что на 114 тыс. 932 (18,2%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сроки рассмотрения, по словам председателя Мосгорсуда, также остаются разумными, а качество остается стабильно высоким. Как сообщила О. Егорова, остались лишь единицы дел, по которым рассмотрение затянуто, и такие дела нужно рассмотреть в максимально сжатые сроки. Стабильность судебных решений по уголовным делам у мировых судей составляет 90,6%, у судей районных судов — 80,7%, у судей первой инстанции Мосгорсуда — 94,7%; стабильность судебных решений по гражданским делам у мировых судей составляет 90,6%, у судей районных судов — 77,1%, судей первой инстанции Мосгорсуда — 99,8%.

«Касаясь вопроса о доступности и открытости деятельности судов, О. Егорова сообщила, что со дня старта проекта интернет-трансляций открытых судебных заседаний (с 15 ноября 2017 г. — в Московском городском суде, с 12 февраля 2018 г. — в районных судах Москвы) состоялись трансляции 100 судебных заседаний Московского городского суда и 95 судебных заседаний районных судов. При этом в целом официальный портал судов общей юрисдикции посетили 24,3 млн человек в I полугодии 2017 г., а в I полугодии 2018 г. — уже 33,3 млн», — уточнили в пресс-службе.

Также председатель Мосгорсуда напомнила, что в ближайшие годы построят 10 зданий для размещения районных судов, в том числе Савеловского, Таганского, Лефортовского, Гагаринского, Хамовнического и Хорошевского. Земельные участки для возведения зданий уже определили.