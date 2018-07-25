Экс-замглавы администрации Циолковского заподозрили в получении взятки 

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Бывший заместитель главы администрации ЗАТО Циолковский в Амурской области, рядом с которым строится космодром Восточный, Виталий Литвин подозревается в получении взятки в размере более миллиона рублей, сказал в среду на пресс-конференции исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Амурской области Олег Винников.
"Расследуем уголовное дело в отношении заместителя главы администрации ЗАТО Циолковский Литвина. Сумма [полученной] взятки — более 1 млн рублей", — сказал Винников, отметив, что подозреваемый заключен под стражу.
Как рассказали ТАСС в администрации ЗАТО Циолковский, с должности заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Литвин уволился по собственному желанию еще в августе 2017 года.
Ранее ТАСС сообщал, что в отношении главы ЗАТО Циолковский Николая Кохно возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничестве в особо крупном размере». По данным пресс-службы Благовещенского городского суда, дело передано в суд, первое заседание назначено на 6 августа.