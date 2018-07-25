Экс-замглавы администрации Циолковского заподозрили в получении взятки

"Расследуем уголовное дело в отношении заместителя главы администрации ЗАТО Циолковский Литвина. Сумма [полученной] взятки — более 1 млн рублей", — сказал Винников, отметив, что подозреваемый заключен под стражу.

Как рассказали ТАСС в администрации ЗАТО Циолковский, с должности заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Литвин уволился по собственному желанию еще в августе 2017 года.