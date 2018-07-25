СК: установить роль Березовского в убийстве Политковской не смогли из-за позиции Лондона

"Однако британские власти отказались с нами сотрудничать по всем этим делам под предлогом того, что это противоречит их национальным интересам, поэтому на многие вопросы следствие не смогло получить ответы", — отметил представитель СК.

67-летний Березовский, объявленный Россией в розыск с апреля 1999 года по другим уголовным делам, был найден мертвым в ванной комнате своего загородного дома в городе Аскотт неподалеку от Лондона 23 марта 2013 года. По официально неподтвержденной версии, бизнесмен мог покончить жизнь самоубийством.