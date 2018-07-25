СК: установить роль Березовского в убийстве Политковской не смогли из-за позиции Лондона 

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российским следователям не удалось установить возможную роль предпринимателя Бориса Березовского в деле об убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской в том числе из-за отказа в сотрудничестве британской стороны. Об этом сообщил и.о. заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ Сергей Голкин в интервью газете «Коммерсантъ».
"Фамилия Березовского фигурирует не только в деле об убийстве Анны Политковской, но и [главного редактора русской версии журнала Forbes, застреленного в 2004 году в Москве] Пола Хлебникова, а также одного из лидеров партии «Либеральная Россия» Сергея Юшенкова (был убит в 2003 году — прим. ТАСС). У него имелись не только определенные мотивы совершения этих преступлений, но и опосредованные связи с обвиняемыми и осужденными", — сообщил Сергей Голкин.
"Однако британские власти отказались с нами сотрудничать по всем этим делам под предлогом того, что это противоречит их национальным интересам, поэтому на многие вопросы следствие не смогло получить ответы", — отметил представитель СК.
67-летний Березовский, объявленный Россией в розыск с апреля 1999 года по другим уголовным делам, был найден мертвым в ванной комнате своего загородного дома в городе Аскотт неподалеку от Лондона 23 марта 2013 года. По официально неподтвержденной версии, бизнесмен мог покончить жизнь самоубийством.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года. В декабре 2012 Мосгорсуд по делу о ее убийстве вынес приговор бывшему сотруднику МВД Дмитрию Павлюченкову, осудив его на 11 лет лишения свободы. В июне 2014 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных признал виновными в убийстве Политковской еще пять человек, они были приговорены к различным срокам лишения свободы: от 12 лет до пожизненного. Вместе с тем, 17 июля этого года Европейский суд по правам человека, рассмотрев жалобу родственников Анны Политковской, вынес решение о том, что власти РФ не предприняли необходимых действий для установления заказчика или заказчиков убийства и постановил выплатить родственникам убитой журналистки компенсацию в €20 тыс.