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СК не исключает новых дел в отношении экс-полковника МВД Захарченко
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СК не исключает новых дел в отношении экс-полковника МВД Захарченко 

ТАСС 35 минут назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Бывший полковник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко, при обысках у которого было изъято около 9 млрд рублей, может стать фигурантом новых уголовных дел. Этого не исключил и.о. заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ Сергей Голкин в интервью газете «Коммерсантъ».
"Я не хотел бы углубляться в детали, поскольку расследование продолжается. Могу сказать, что дело бывшего полковника явно не последнее: нами совместно с оперативными службами выявлено еще несколько коррупционных эпизодов с предполагаемым участием Захарченко", — сообщил он в интервью изданию, вышедшему в День сотрудника органов следствия РФ.
12 июля в СК сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении Дмитрия Захарченко по обвинению в получении двух взяток и в воспрепятствовании предварительному расследованию. По версии следствия, в 2014 году он и его соучастник инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, занимающемуся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Предприниматель, по данным СК, вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки $800 тыс., а через год Захарченко получил 50%-ную скидочную карту, что позволило ему сэкономить более 3 млн рублей при оплате счетов в ресторанах. Кроме того, по данным следствия, в январе 2016 года Захарченко предупредил финансового директора Нота-банка о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях.
Захарченко было задержан и арестован в сентябре 2016 года.
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