СК не исключает новых дел в отношении экс-полковника МВД Захарченко

"Я не хотел бы углубляться в детали, поскольку расследование продолжается. Могу сказать, что дело бывшего полковника явно не последнее: нами совместно с оперативными службами выявлено еще несколько коррупционных эпизодов с предполагаемым участием Захарченко", — сообщил он в интервью изданию, вышедшему в День сотрудника органов следствия РФ

12 июля в СК сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении Дмитрия Захарченко по обвинению в получении двух взяток и в воспрепятствовании предварительному расследованию. По версии следствия, в 2014 году он и его соучастник инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, занимающемуся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Предприниматель, по данным СК, вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки $800 тыс., а через год Захарченко получил 50%-ную скидочную карту, что позволило ему сэкономить более 3 млн рублей при оплате счетов в ресторанах. Кроме того, по данным следствия, в январе 2016 года Захарченко предупредил финансового директора Нота-банка о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях.

Захарченко было задержан и арестован в сентябре 2016 года.