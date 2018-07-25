Полиция опубликовала фото фигуранта по делу кардиолога Буша-старшего

В американском Хьюстоне (штат Техас) полиция обнародовала фото и видео мужчины, которого подозревают в убийстве Марка Хаускнехта, личного кардиолога экс-президента США Джорджа Буша-старшего , передает

"Это видео было снято камерой наблюдения, установленной на автобусе Metro Lift, следовавшем в южном направлении по улице Мейн. Доктор и подозреваемый направлялись на север по Мейн. Иной информации о случившемся пока нет", — говорится в заявлении городской полиции.

На фото — белый мужчина в возрасте около 30 лет в бейсболке, толстовке и шортах.

Убийство, напомним, произошло в пятницу 20 июля: Хаускнехт был убит двумя выстрелами. Злоумышленник скрылся с места преступления на велосипеде.