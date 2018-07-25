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Полиция опубликовала фото фигуранта по делу кардиолога Буша-старшего
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Полиция опубликовала фото фигуранта по делу кардиолога Буша-старшего 

Российская Газета 1 час назад
В американском Хьюстоне (штат Техас) полиция обнародовала фото и видео мужчины, которого подозревают в убийстве Марка Хаускнехта, личного кардиолога экс-президента США Джорджа Буша-старшего, передает
ТАСС.
"Это видео было снято камерой наблюдения, установленной на автобусе Metro Lift, следовавшем в южном направлении по улице Мейн. Доктор и подозреваемый направлялись на север по Мейн. Иной информации о случившемся пока нет", — говорится в заявлении городской полиции.
На фото — белый мужчина в возрасте около 30 лет в бейсболке, толстовке и шортах.
Убийство, напомним, произошло в пятницу 20 июля: Хаускнехт был убит двумя выстрелами. Злоумышленник скрылся с места преступления на велосипеде.
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