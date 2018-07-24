Чубайс готов дать свидетельские показания по делу о хищениях в «МРСК Центра»

«Мне как адвокату Чубайса об этом ничего не известно, я узнал об этом из сообщений СМИ. В том случае, если суд сочтет необходимым явку Анатолия Борисовича для допроса в качестве свидетеля он, безусловно, явится в суд и ответит на заданные ему вопросы», — сказал он.

Аснис подчеркнул, что «по этому делу Анатолию Борисовичу ничего не известно и на предварительном следствии он в качестве свидетеля по этому делу не допрашивался».

Ранее о возможном допросе Чубайса по делу о хищении 240 млн рублей у ОАО «МРСК Центра» сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова