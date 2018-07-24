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Чубайс готов дать свидетельские показания по делу о хищениях в «МРСК Центра»
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Чубайс готов дать свидетельские показания по делу о хищениях в «МРСК Центра» 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс готов выступить в суде в качестве свидетеля по делу о хищении 240 млн рублей у ОАО «МРСК Центра», если суд сочтет это нужным, сообщил RNS адвокат Чубайса Александр Аснис. Он также рассказал, что не знает о вызове Чубайса в суд.
«Мне как адвокату Чубайса об этом ничего не известно, я узнал об этом из сообщений СМИ. В том случае, если суд сочтет необходимым явку Анатолия Борисовича для допроса в качестве свидетеля он, безусловно, явится в суд и ответит на заданные ему вопросы», — сказал он.
Аснис подчеркнул, что «по этому делу Анатолию Борисовичу ничего не известно и на предварительном следствии он в качестве свидетеля по этому делу не допрашивался».
Ранее о возможном допросе Чубайса по делу о хищении 240 млн рублей у ОАО «МРСК Центра» сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ответственного секретаря Общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Ивана Мельникова.
«Сегодня на заседании в Мещанском суде Москвы адвокаты ходатайствовали о вызове Анатолия Чубайса в суд в качестве свидетеля, так как считают, что он может прояснить многие вопросы по делу», — сказал он.
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