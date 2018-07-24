В Воронеже начальник медчасти СИЗО не избежал колонии за взятки миллионами от бизнесмена 

Денису Лобзову не удалось обжаловать приговор. Воронежский облсуд во вторник, 24 июля, утвердил приговор начальнику медчасти при СИЗО № 3 Денису Лобзову, осуждённому за покушение на мошенничество. В апреле Ленинский райсуд отправил сотрудника УФСИН в колонию общего режима. Защита Дениса Лобзова попытался обжаловать приговор, однако у него это не удалось, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе облсуда. В апреле Дениса Лобзова взяли под стражу сразу после оглашения приговора. Суд назначил ему 2 года колонии общего режима, однако в срок Лобзову зачли время следствия — с 10 ноября 2017 года по 10 апреля 2018 года. Сотрудника УФСИН поймали с поличным после получения денег от бизнесмена. Лобзов пообещал коммерсанту Виктору Енину помочь с выходом из следственного изолятора за 5 млн рублей. Сразу после задержания Дениса Лобзова в СУ СКР по региону сообщали, что за деньги сотрудник УФСИН обещал бизнесмену решить вопрос об его освобождении из-под стражи, а также повлиять на назначение обвиняемому условного срока. Первый миллион врач СИЗО получил ещё в августе 2017 года, оставшиеся четыре — в ноябре, когда приговор бизнесменам уже вынесли. После получения денег Дениса Лобзова задержали с поличным сотрудники ФСБ. Он попал под следствие по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Воронежские бизнесмены Александр и Виктор Енины обвинялись в хищении у государства 29 млн рублей. Виктор при пособничестве отца Александра, являясь фактическими руководителями ООО «Орбита», провели мошенническую схему в октябре 2012 года. Они предоставили в налоговую службу ложные сведения о покупке участка и недостроенного здания в индустриальном парке «Перспектива» в Новоусманском районе и получили право на возмещение более 29 млн 300 тыс. рублей. Силовики задержали коммерсантов в марте 2017 года после возбуждения дела о мошенничестве. Два месяца Александр и Виктор Енины пробыли в СИЗО. Оказавшись под арестом, бизнесмены полностью возместили ущерб, причиненный своими действиями, что тоже учли при назначении наказания. Суд назначил коммерсантам условные сроки: за мошенничество в особо крупном размере Виктор Енин получил 3,5 года условно, его отца приговорили за пособничество в махинации с НДС к 3 годам условно.