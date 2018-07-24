В Воронеже начальник медчасти СИЗО не избежал колонии за взятки миллионами от бизнесмена

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Члены ОПГ пойдут под суд за похищение жителей Воронежской области и вымогательство

В Воронеже 17-летнему насильнику вынесли приговор за нападение на школьницу в лифте