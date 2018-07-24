Следствие: по делу о похищении ребенка в Кинеле есть первые наказанные 

Как рассказал следователь по особо важным делам 3-го отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК Дмитрий Серебряков, Руслан Бакиев отбывал наказание в ИК-16 в Тольятти, при этом у него был в распоряжении смартфон, с помощью которого он подыскал себе жертв, сообщников, выяснил всю необходимую информацию, а впоследствии руководил действиями «партнеров» на воле.
В итоге 24 января в Кинеле у местной жительницы похитили четырехлетнего сына Диму, за которого злоумышленники просили выкуп 2 млн рублей.
Следователи не торопятся рассказывать о том, как полицейские вышли на след преступников. Однако известно, что мальчика нашли в доме на ул. Ташкентской, предполагаемую похитительницу Екатерину Косареву — в квартире у родственников Бакиева, при себе у нее была часть выкупа за мальчика — 200 тыс. рублей.
Позже стало известно, что еще одно похищение ребенка не состоялось в Тольятти: воспитательница частного детского сада заподозрила неладное, когда ей позвонил Бакиев и представился отцом ребенка. Малыша просто не отдали похитителям. А вскоре в детский сад примчались настоящие родители.
В ходе следствия была установлена причастность пятерых человек к совершению преступления: ими стали Руслан Бакиев, его девушка Екатерина Косарева и трое мужчин, которые должны были оказывать ей силовую поддержку. Все они, кроме одного, вину признают. Им вменяют похищение ребенка, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Следствие пока не окончено.
Следователи также рассказали: после того, как стало известно, что у Бакиева в колонии был мобильник с интернетом, с помощью которого он получил всю необходимую информацию, в отдельное производство выделили материал по нарушениям со стороны сотрудников УФСИН России по Самарской области. На данный момент известно, что 13 сотрудников ведомства уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.