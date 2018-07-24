Следствие: по делу о похищении ребенка в Кинеле есть первые наказанные

Как рассказал следователь по особо важным делам 3-го отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК Дмитрий Серебряков , Руслан Бакиев отбывал наказание в ИК-16 в Тольятти , при этом у него был в распоряжении смартфон, с помощью которого он подыскал себе жертв, сообщников, выяснил всю необходимую информацию, а впоследствии руководил действиями «партнеров» на воле.

В итоге 24 января в Кинеле у местной жительницы похитили четырехлетнего сына Диму, за которого злоумышленники просили выкуп 2 млн рублей.

Следователи не торопятся рассказывать о том, как полицейские вышли на след преступников. Однако известно, что мальчика нашли в доме на ул. Ташкентской, предполагаемую похитительницу Екатерину Косареву — в квартире у родственников Бакиева, при себе у нее была часть выкупа за мальчика — 200 тыс. рублей.

Позже стало известно, что еще одно похищение ребенка не состоялось в Тольятти: воспитательница частного детского сада заподозрила неладное, когда ей позвонил Бакиев и представился отцом ребенка. Малыша просто не отдали похитителям. А вскоре в детский сад примчались настоящие родители.

В ходе следствия была установлена причастность пятерых человек к совершению преступления: ими стали Руслан Бакиев, его девушка Екатерина Косарева и трое мужчин, которые должны были оказывать ей силовую поддержку. Все они, кроме одного, вину признают. Им вменяют похищение ребенка, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Следствие пока не окончено.