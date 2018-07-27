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Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому
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Мать убитой в Серпухове девочки впала в кому 

Рамблер 1 час назад
Убийство пятилетней девочки в Подмосковье довело ее мать до комы, сообщил «Московскому комсомольцу» адвокат организации «Сдай педофила».
По словам Михаила Мушаилова, у матери убитой педофилом девочки, гражданки Таджикистана, было плохое здоровье, в том числе из-за стресса в связи с диагнозом детский церебральный паралич, который был поставлен другой ее дочери. Теперь же женщина впала в кому.
>> Задержан убийца пятилетней девочки в Серпухове
«Эта трагедия ее окончательно подкосила», — объяснил он.
Также юрист рассказал, что в настоящее время женщина и ее супруг находятся в Таджикистане, где намеревались похоронить своего ребенка.
В конце прошлой недели стало известно об исчезновении пятилетней жительницы Серпухова, а день спустя — об обнаружении ее тела в спортивной сумке неподалеку от железнодорожной станции. По подозрению в изнасиловании и убийстве ребенка был задержан 28-летний местный житель.
Комментарии76  Ещё 28 источников 
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