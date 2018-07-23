В ЦНИИмаше прокомментировали расследование ФСБ

"К настоящему руководству ЦНИИмаш у следственных органов вопросов не имеется", — сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что Олег Горшков сейчас работает в обычном режиме. По его поручению структуры института оказывают следствию всю необходимую помощь.

В институте напомнили, что Горшков возглавил институт спустя два года после событий, по которым возбуждено уголовное дело.

Как сообщал источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, в минувшую пятницу в ЦНИИмаше прошли обыски в рамках дела о государственной измене. По данным «Коммерсанта», ФСБ считает, что из института «сливались» секретные данные о гиперзвуковых разработках.

Обвинения, пишет издание, уже предъявлены 74-летнему ученому из ЦНИИмаша Виктору Кудрявцеву , который, по мнению следствия, передал секретные данные одной из стран НАТО . Факт Кудрявцева заключения под стражу РИА Новости подтверждали в пресс-службе «Роскосмоса», не уточняя детали.

Сколько всего людей проходит по уголовному делу, пока неясно, но скандал уже стоил должности директору исследовательско-аналитического центра «Роскосмоса» Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по сообщению госкорпорации, проходит как свидетель.