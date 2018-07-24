Полиция начала охоту на криминальных иностранцев

Об этом заявил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин , передает пресс-служба ведомства.

«Нацполиция начала общегосударственную спецоперацию «Мигрант». Ее целью является выявление, документирование и пресечение преступной деятельности иностранцев, прибывших в страну для совершения преступлений. Превентивные меры стартуют по инициативе Нацполиции по поручению министерства внутренних дел Украины и продлятся до конца лета», — цитирует Аброськина пресс-служба Нацполиции.

В свою очередь замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой рассказал о причинах начала операции.

«Мы проанализировали ситуацию с нелегальными мигрантами, и у нас есть серьезные вопросы. Поэтому организуем, проводим оперативно-профилактическую операцию «Мигрант», чтобы исправить эту ситуацию», — указал Яровой.

По его словам, операция будет осуществляться совместными силами Государственной погранслужбы, Государственной миграционной службы и Нацполиции.

Как отметил Аброськин, приезжие совершили в 2017 году около 4 тыс. уголовных преступлений. А за первое полугодие 2018 года — уже фактически 1,5 тыс.

По словам Аброськина, полицейские делают акцент на документировании преступной деятельности «криминальных авторитетов», «воров в законе», которые, по его словам, «намерены влиять на криминогенную обстановку в стране».

Также замглавы Нацполиции рассказал, что с начала года выявлено свыше 100 групп нелегальных мигрантов общей численностью свыше 500 человек.

Кроме того, правоохранители выявили среди мигрантов 42 «криминальных авторитета», из которых семь — «воры в законе».

В целом в феврале-мае подозрение в совершении преступлений предъявили 392 иностранцам.