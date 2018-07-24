В Нальчике осудят двух вымогателей, пойманных с наркотиками

Следователи узнали, что в течение двух месяцев злоумышленники требовали денег у местного жителя, угрожая насилием и применяя его. В феврале 2018 года обвиняемых задержали полицейские. У одного из них в заднем кармане брюк нашли наркотики.

Прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело направили в городской суд Нальчика

Читайте STAV.AIF.RU в соцсетях:

Facebook;«ВКонтакте»;«Одноклассники»;«Яндекс. Дзен».