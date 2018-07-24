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В Нальчике осудят двух вымогателей, пойманных с наркотиками
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В Нальчике осудят двух вымогателей, пойманных с наркотиками 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Двух жителей КБР обвиняют в вымогательстве 2 миллионов рублей, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Следователи узнали, что в течение двух месяцев злоумышленники требовали денег у местного жителя, угрожая насилием и применяя его. В феврале 2018 года обвиняемых задержали полицейские. У одного из них в заднем кармане брюк нашли наркотики.
Прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело направили в городской суд Нальчика.
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