В Нальчике осудят двух вымогателей, пойманных с наркотиками 

Двух жителей КБР обвиняют в вымогательстве 2 миллионов рублей, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Следователи узнали, что в течение двух месяцев злоумышленники требовали денег у местного жителя, угрожая насилием и применяя его. В феврале 2018 года обвиняемых задержали полицейские. У одного из них в заднем кармане брюк нашли наркотики.
Прокурор утвердил обвинительное заключение, и дело направили в городской суд Нальчика.
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