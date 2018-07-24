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Экс-начальника УФСИН по Курганской области будут судить по обвинению в получении взятки
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Экс-начальника УФСИН по Курганской области будут судить по обвинению в получении взятки 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Суд рассмотрит уголовное дело бывшего начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Курганской области Ильгиза Ильясова, который обвиняется в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и растрате. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Следственные органы СК по Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника регионального УФСИН России Ильгиза Ильясова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Получение взятки в значительном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями», и «Растрата». Уголовное дело в более чем 50 томах направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Ильясов был задержан 2 ноября 2017 года. По версии следствия, он получал взятки за незаконные действия от руководителей компаний, строящих, в частности, жилой многоквартирный дом для сотрудников уголовно-исполнительной системы в селе Иковка Кетовского района.
Ильясов занимал должность главы УФСИН по Курганской области с апреля 2009 года. В марте 2017 года по обвинению во взяточничестве были арестованы сотрудник областного УФСИН и директор строительной фирмы. По данным следствия, первый получил от второго взятку в размере 250 тыс. рублей за покровительство его фирме при заключении договоров на капремонт объектов курганского УФСИН. После возбуждения данного дела Ильгиз Ильясов ушел в отставку.
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