Экс-начальника УФСИН по Курганской области будут судить по обвинению в получении взятки

"Следственные органы СК по Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника регионального УФСИН России Ильгиза Ильясова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Получение взятки в значительном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями», и «Растрата». Уголовное дело в более чем 50 томах направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Ильясов был задержан 2 ноября 2017 года. По версии следствия, он получал взятки за незаконные действия от руководителей компаний, строящих, в частности, жилой многоквартирный дом для сотрудников уголовно-исполнительной системы в селе Иковка Кетовского района.

Ильясов занимал должность главы УФСИН по Курганской области с апреля 2009 года. В марте 2017 года по обвинению во взяточничестве были арестованы сотрудник областного УФСИН и директор строительной фирмы. По данным следствия, первый получил от второго взятку в размере 250 тыс. рублей за покровительство его фирме при заключении договоров на капремонт объектов курганского УФСИН. После возбуждения данного дела Ильгиз Ильясов ушел в отставку.