Взятки песком и коттедж, построенные заключенными: в суд передали дело экс-главы УФСИН Зауралья

Уголовное дело Ильясова составляет 50 томов

Следователи завершили расследование делабывшего начальника регионального УФСИН России Ильгиза Ильясова. Его обвиняют в получении взяток за бездействие, злоупотреблении полномочиями и растрате с использование служебного положения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляло региональное УФСБ России

— По версии следствия, в 2012 году Ильясов растратил 13 миллионов рублей, выделенных по госконтрактам на строительство многоквартирного жилого дома в селе Иковка Кетовского района для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН России, — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Курганской области . Там добавляют, что представитель компании «ПромНефтеСтрой» помогал ему в подделке документов о стоимости работ: указывались более дорогие работы и материалы. В декабре 2012 года бывший начальник УФСИН принял недостроенный жилой дом, не смотря на то, что права жильцов дома на благоприятные условия проживания нарушались.

Позже, в 2015-2016 годах Ильгиз Ильясов, чтобы показать освоение бюджетных средств на строительстве СИЗО-1 в Кургане , принял работы по завышенной стоимости — до сих пор СИЗО из-за этого не работает, считают следователи. Еще несколько фактов, по которым обвиняют Ильясова, — получение трёх взяток стойматериалами (песок, тротуарная плитка, минвата, стальная труба) для семейного коттеджа.

— Кроме того, в декабре 2013 года Ильясов получил взятку в виде дорогостоящей напольной плитки от ещё одного представителя строительной организации, начавшей выполнять субподрядные работы в исправительных колониях области, — добавляют в пресс-службе.

Строили, по версии следствия, дом осуждённые и «из-за ненадлежащей охраны один из осужденных совершил побег». Его, по мнению СКР, оформили как побег из колонии, чтобы не привлекать внимания к незаконному труду.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело в более чем 50 томах с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.