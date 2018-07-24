Ещё
Взятки песком и коттедж, построенные заключенными: в суд передали дело экс-главы УФСИН Зауралья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Взятки песком и коттедж, построенные заключенными: в суд передали дело экс-главы УФСИН Зауралья 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Уголовное дело Ильясова составляет 50 томов
Следователи завершили расследование делабывшего начальника регионального УФСИН России Ильгиза Ильясова. Его обвиняют в получении взяток за бездействие, злоупотреблении полномочиями и растрате с использование служебного положения. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляло региональное УФСБ России.
— По версии следствия, в 2012 году Ильясов растратил 13 миллионов рублей, выделенных по госконтрактам на строительство многоквартирного жилого дома в селе Иковка Кетовского района для сотрудников и пенсионеров системы ФСИН России, — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Курганской области. Там добавляют, что представитель компании «ПромНефтеСтрой» помогал ему в подделке документов о стоимости работ: указывались более дорогие работы и материалы. В декабре 2012 года бывший начальник УФСИН принял недостроенный жилой дом, не смотря на то, что права жильцов дома на благоприятные условия проживания нарушались.
Позже, в 2015-2016 годах Ильгиз Ильясов, чтобы показать освоение бюджетных средств на строительстве СИЗО-1 в Кургане, принял работы по завышенной стоимости — до сих пор СИЗО из-за этого не работает, считают следователи. Еще несколько фактов, по которым обвиняют Ильясова, — получение трёх взяток стойматериалами (песок, тротуарная плитка, минвата, стальная труба) для семейного коттеджа.
— Кроме того, в декабре 2013 года Ильясов получил взятку в виде дорогостоящей напольной плитки от ещё одного представителя строительной организации, начавшей выполнять субподрядные работы в исправительных колониях области, — добавляют в пресс-службе.
Строили, по версии следствия, дом осуждённые и «из-за ненадлежащей охраны один из осужденных совершил побег». Его, по мнению СКР, оформили как побег из колонии, чтобы не привлекать внимания к незаконному труду.
Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело в более чем 50 томах с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
45.ru: последние новости
За издевательства над котиком курганцу грозит до пяти лет тюрьмы Супруги из Челябинска выманили 120 миллионов рублей у жителей Зауралья Жителя Кетовского района ждёт 1,5 года исправительных работ за двойное оскорбление полицейских
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов215
Оксана Шачко оставила предсмертную записку67
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков93
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции167
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии34
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение