Председателя ассоциации частных перевозчиков Нижнего приговорили к двум годам колонии

Суд вынес обвинительный приговор председателю ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода. Постановлением суда Сергей Ковалев приговорен к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима , сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Напомним, глава ассоциации частных перевозчиков обвинялся в избиении юриста Сергея Сиволдаева, представлявшего интересы городской администрации в судебных процессах, связанных с реформированием маршрутной сети города. Согласно материалам уголовного дела, Ковалев напал на Сиволдаева вместе с пятью сообщниками. Путем силовой расправы он хотел затянуть судебный процесс между Нижегородской мэрией и перевозчиками, которые выступали против изменения транспортной схемы.

Как стало известно, глава ассоциации признал свою вину и компенсировал причиненный ущерб. Между тем, суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима.

Напомним, Сергей Ковалев был заключен под стражу в конце августа прошлого года. Ему вменялась организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. По информации источника, Ковалев совместно с пятью сообщниками были юриста кастетом по голове. Вероятно, Сергея Сиволдаева намеревались убить.