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Председателя ассоциации частных перевозчиков Нижнего приговорили к двум годам колонии
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Председателя ассоциации частных перевозчиков Нижнего приговорили к двум годам колонии 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Суд вынес обвинительный приговор председателю ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода. Постановлением суда Сергей Ковалев приговорен к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Напомним, глава ассоциации частных перевозчиков обвинялся в избиении юриста Сергея Сиволдаева, представлявшего интересы городской администрации в судебных процессах, связанных с реформированием маршрутной сети города. Согласно материалам уголовного дела, Ковалев напал на Сиволдаева вместе с пятью сообщниками. Путем силовой расправы он хотел затянуть судебный процесс между Нижегородской мэрией и перевозчиками, которые выступали против изменения транспортной схемы.
Как стало известно, глава ассоциации признал свою вину и компенсировал причиненный ущерб. Между тем, суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима.
Напомним, Сергей Ковалев был заключен под стражу в конце августа прошлого года. Ему вменялась организация умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. По информации источника, Ковалев совместно с пятью сообщниками были юриста кастетом по голове. Вероятно, Сергея Сиволдаева намеревались убить.
Фото: Е. Поторочин/ФедералПресс
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