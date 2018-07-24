Ещё
Напавшие на Сбербанк с макетами пистолетов грабители отправятся в колонию строгого режима
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Напавшие на Сбербанк с макетами пистолетов грабители отправятся в колонию строгого режима 

Банки.ру 1 час назад
Суд Нижневартовска приговорил к колонии строгого режима троих местных жителей за разбойное нападение на сотрудников банка, сообщает прокуратура Югры.
Приговор Нижневартовского городского суда в отношении Павла и Дмитрия Поздеевых, Рамазана Абдурахимова вступил в законную силу.
«Судом установлено, что в феврале 2016 года подсудимые похитили государственный регистрационный знак и использовали его на своем автомобиле для совершения разбойного нападения. Надев маски с прорезями для глаз, зашли в отделение Сбербанка России, применив физическое насилие и угрожая сотруднику банка макетами пистолетов, потребовали передать ключи от хранилища, где находились денежные средства», — говорится в сообщении ведомства.
Однако, увидев посетителя банка, с места совершения преступления скрылись, после чего были задержаны сотрудниками полиции.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимых виновными в совершении указанных преступлений и назначил им наказание в виде лишения свободы от восьми лет 11 месяцев до девяти лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.
«Они признаны виновными в неправомерном завладении государственным регистрационным знаком и в разбое, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 325.1 УК РФ, п. «б» ч.4 ст.162 УК РФ)», — указывает прокуратура.
Апелляционной инстанцией приговор суда оставлен без изменения.
Банки.ру: последние новости
Уставный капитал Азиатско-Тихоокеанского Банка уменьшен до рубля В Екатеринбурге участники группы предстанут перед судом за ограбления банков на 5 млн рублей ВСК раскрыла страховое мошенничество с угоном автомобиля за 5,7 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции201
Основательница Femen покончила с собой55
Основательница Femen покончила с собой43
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую199
Максакова потеряла сына в его день рождения19
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение