Напавшие на Сбербанк с макетами пистолетов грабители отправятся в колонию строгого режима

Приговор Нижневартовского городского суда в отношении Павла и Дмитрия Поздеевых, Рамазана Абдурахимова вступил в законную силу.

«Судом установлено, что в феврале 2016 года подсудимые похитили государственный регистрационный знак и использовали его на своем автомобиле для совершения разбойного нападения. Надев маски с прорезями для глаз, зашли в отделение Сбербанка России , применив физическое насилие и угрожая сотруднику банка макетами пистолетов, потребовали передать ключи от хранилища, где находились денежные средства», — говорится в сообщении ведомства.

Однако, увидев посетителя банка, с места совершения преступления скрылись, после чего были задержаны сотрудниками полиции.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимых виновными в совершении указанных преступлений и назначил им наказание в виде лишения свободы от восьми лет 11 месяцев до девяти лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

«Они признаны виновными в неправомерном завладении государственным регистрационным знаком и в разбое, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 325.1 УК РФ, п. «б» ч.4 ст.162 УК РФ)», — указывает прокуратура

Апелляционной инстанцией приговор суда оставлен без изменения.