Ещё
Дело экс-главы пермского завода имени Дзержинского дошло до суда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело экс-главы пермского завода имени Дзержинского дошло до суда 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Дзержинский суд Перми поступило дело в отношении бывшего директора ЗиДа Егора Заворохина. Как сообщается в картотеке дел, рассматривать его будет Елена Вяткина.
Напомним, Егор Заворохин обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) на руководящем посту: по версии следствия, топ-менеджер подписал акты выполненных работ о поставке 174 517,324 Гкал теплоэнергии на ЗиД, однако по факту было поставлено меньше ресурса — только 13 732,2053 Гкал. Размер ущерба — более 154,37 млн рублей.
Заворохин был задержан 17 июля 2015, а 15 сентября был освобожден из-под стражи под залог в размере 18 млн рублей. Одновременно силовики расследуют также ряд других дел, связанных с выводом имущества ЗиД, по ним арестованы подозреваемые — местные бизнесмены — Владислав Шинкевич, Артур Васильев и Денис Бронников
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Якутии судят священника, обвиненного в педофилии В Йошкар-Оле задержан экс-начальник налоговой инспекции, – СМИ ФСБ подозревает интернет-магазин «Плеер.ру» в налоговых преступлениях
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции202
Основательница Femen покончила с собой55
Основательница Femen покончила с собой46
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую201
Максакова потеряла сына в его день рождения19
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение