Дело экс-главы пермского завода имени Дзержинского дошло до суда 

В Дзержинский суд Перми поступило дело в отношении бывшего директора ЗиДа Егора Заворохина. Как сообщается в картотеке дел, рассматривать его будет Елена Вяткина.
Напомним, Егор Заворохин обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) на руководящем посту: по версии следствия, топ-менеджер подписал акты выполненных работ о поставке 174 517,324 Гкал теплоэнергии на ЗиД, однако по факту было поставлено меньше ресурса — только 13 732,2053 Гкал. Размер ущерба — более 154,37 млн рублей.
Заворохин был задержан 17 июля 2015, а 15 сентября был освобожден из-под стражи под залог в размере 18 млн рублей. Одновременно силовики расследуют также ряд других дел, связанных с выводом имущества ЗиД, по ним арестованы подозреваемые — местные бизнесмены — Владислав Шинкевич, Артур Васильев и Денис Бронников