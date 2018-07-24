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Адвокат осужденного в Таиланде россиянина Украинского подал апелляцию
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Адвокат осужденного в Таиланде россиянина Украинского подал апелляцию 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Адвокат россиянина Дмитрия Украинского, приговоренного в Таиланде к 10 годам лишения свободы за хищение денег с кредитных карт, подал апелляцию, которая будет рассмотрена в ближайшее время, сообщает посольство России в Таиланде в Facebook.
Отмечается, что посол России в Таиланде Кирилл Барский 23 июля посетил Украинского в бангкокской тюрьме «Реманд».
"Украинский своей вины не признает. Его адвокатом подана апелляция, которая будет рассмотрена апелляционным судом Таиланда в ближайшее время", — говорится в сообщении.
В июле 2016 года полиция Таиланда арестовала по запросу ФБР россиянина Дмитрия Украинского, который обвиняется в том, что он в составе преступной группы участвовал в хищении денег с кредитных карт граждан США в особо крупном размере.
Украинский был задержан в курортном городе Паттайя 15 июля и арестован судом 21 июля. Утверждалось, что ущерб, нанесенный деятельностью группы, превышает 1 миллиард бат (около 30 миллионов долларов). Украинский владеет компанией по аренде яхт в курортной Паттайе, где его задержали. Свою вину он отрицает.
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