Адвокат осужденного в Таиланде россиянина Украинского подал апелляцию

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости . Адвокат россиянина Дмитрия Украинского, приговоренного в Таиланде к 10 годам лишения свободы за хищение денег с кредитных карт, подал апелляцию, которая будет рассмотрена в ближайшее время, сообщает посольство России в Таиланде в Facebook.

Отмечается, что посол России в Таиланде Кирилл Барский 23 июля посетил Украинского в бангкокской тюрьме «Реманд».

"Украинский своей вины не признает. Его адвокатом подана апелляция, которая будет рассмотрена апелляционным судом Таиланда в ближайшее время", — говорится в сообщении.

В июле 2016 года полиция Таиланда арестовала по запросу ФБР россиянина Дмитрия Украинского, который обвиняется в том, что он в составе преступной группы участвовал в хищении денег с кредитных карт граждан США в особо крупном размере.