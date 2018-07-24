В Мексике задержали экс-главу парламента Гватемалы

"Экс-депутат Луис Раббе Техада был задержан Интерполом в Монтеррее, штат Нуэво-Леон, Мексика. Это произошло из-за существующего запроса на задержание с целью экстрадиции, сформулированного гватемальской прокуратурой", — говорится в сообщении ведомства.

Раббе находился в бегах с августа 2016 года. Он возглавлял гватемальский однопалатный парламент в 2015-2016 годах, сейчас его обвиняют в превышении власти, незаконных назначениях и хищениях.