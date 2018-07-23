В «Роскосмосе» не знают о втором задержанном по делу о госизмене

«Роскосмосе» отреагировали на появившуюся в СМИ информацию о том, что в деле о госизмене в ЦНИИМаш появился второй фигурант. Комментарий распространила пресс-служба организации. В корпорации заявили, что о втором задержанном сотруднике они не знают. О новом повороте в расследовании 23 июля сообщило ТАСС . Отмечалось, что второй подозреваемый уже задержан. Ранее Пятый канал рассказывал, в чем именно обвиняют арестованного сотрудника ЦНИИмаш. В воскресенье, 22 июля стало известно о том, что в московском СИЗО может находиться обвиняемый в госизмене ученый, сотрудник ЦНИИмаш, 74-летний Виктор Кудрявцев . Позже в пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили информацию об аресте Виктора Кудрявцева после прошедших в институте 20 июля обысков.