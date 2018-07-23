В Ингушетии замкомандира взвода ДПС подозревают в получении взятки

"По данным следствия, вечером 19 июля 36-летний командир взвода на стационарном посту ДПС на федеральной автодороге «Кавказ» под угрозой привлечения к административной ответственности потребовал и получил у мужчины денежные средства в сумме 24 тысячи рублей за беспрепятственный проезд через пост и содействие в передвижении по территории республики", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки с вымогательством взятки» УК РФ , санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.