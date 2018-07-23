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В Ингушетии замкомандира взвода ДПС подозревают в получении взятки
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В Ингушетии замкомандира взвода ДПС подозревают в получении взятки 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 23 июл — РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении заместителя командира взвода ДПС республиканского УГИБДД, которого подозревают в получении взятки, сообщает региональное СУ СК.
"По данным следствия, вечером 19 июля 36-летний командир взвода на стационарном посту ДПС на федеральной автодороге «Кавказ» под угрозой привлечения к административной ответственности потребовал и получил у мужчины денежные средства в сумме 24 тысячи рублей за беспрепятственный проезд через пост и содействие в передвижении по территории республики", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки с вымогательством взятки» УК РФ, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы.
"Преступление выявлено сотрудниками собственной безопасности МВД по республике Ингушетия", — уточняет ведомство.
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