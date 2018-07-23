Прокуратура Киева повторно направила в суд дело об убийстве Вороненкова 

КИЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура Киева повторно направила в Шевченковский районный суд обвинительный акт по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который ранее был отклонен из-за технических недостатков. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.
"На прошлой неделе повторно был направлен обвинительный акт в Шевченковский районный суд. Суд назначил подготовительное заседание на 3 августа. Квалификация обвинения не менялась", — приводит ее слова УНН. Максимец добавила, что прокуратура устранила технические недостатки, которые были указаны в постановлении суда.
Шевченковский районный суд Киева 13 июня вернул на доработку в прокуратуру обвинительный акт по делу об убийстве Вороненкова. Тогда же суд до 11 августа продлил арест Ярославу Тарасенко и Александру Лосю, которых подозревают в соучастии в убийстве экс-депутата.
Денис Вороненков 23 марта 2017 года был убит возле гостиницы «Премьер Палас» в центре Киева. В октябре 2017 года генпрокурор Украины объявил, что фактическим заказчиком убийства оказался бывший гражданский муж супруги Вороненкова Марии Максаковой — Владимир Тюрин. Мотивы убийства, по версии следствия, были как личные, так и политические.
Национальная полиция Украины объявила Тюрина в розыск. Ему инкриминируют обвинение по статье «Умышленное убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений». Следствие считает, что находящиеся под стражей Тарасенко и Лось были соучастниками преступления. Кроме того, в розыске по аналогичному обвинению находятся граждане Украины Юрий Василенко и Ярослав Левенец.