Суд на месяц продлил арест мужчине, захватившему заложников в квартире на востоке Москвы

МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. Преображенский суд Москвы до 24 августа продлил арест Александра Борового , захватившего своих соседей в заложники в квартире на востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Преображенским районным судом вынесено постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Борового сроком до 24 августа", — сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева

Боровой обвиняется по статьям УК РФ — «Убийство» и «Захват заложников». Он признал вину полностью, заявив, что не сожалеет о содеянном.

По версии следствия, вечером 24 мая 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по улице Молостовых, угрожая применением оружия, удерживал семью из трех человек, проживавших в одной из комнат. Мужчина выстрелил в заложника, после чего причинил себе телесные повреждения и попал в больницу. Пострадавший скончался на месте происшествия, женщина с ребенком были освобождены.