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Суд на месяц продлил арест мужчине, захватившему заложников в квартире на востоке Москвы
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Суд на месяц продлил арест мужчине, захватившему заложников в квартире на востоке Москвы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы до 24 августа продлил арест Александра Борового, захватившего своих соседей в заложники в квартире на востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"Преображенским районным судом вынесено постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Борового сроком до 24 августа", — сказала пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Боровой обвиняется по статьям УК РФ — «Убийство» и «Захват заложников». Он признал вину полностью, заявив, что не сожалеет о содеянном.
По версии следствия, вечером 24 мая 57-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по улице Молостовых, угрожая применением оружия, удерживал семью из трех человек, проживавших в одной из комнат. Мужчина выстрелил в заложника, после чего причинил себе телесные повреждения и попал в больницу. Пострадавший скончался на месте происшествия, женщина с ребенком были освобождены.
Ранее в суде обвиняемый сообщил, что много раз обращался в полицию, опасаясь черных риелторов, но ему «никто не помог». Кроме того, его адвокат Сергей Елисеев заявил, что соседи получили долю в квартире Борового незаконно. Однако начальник управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД Юрий Титов сообщил ТАСС, что факты, по которым были обращения в полицию от Борового, не подтвердились. Как показала проверка, комната в его квартире была продана законно.
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