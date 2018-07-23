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Осужденный за взятку экс-депутат Заксобрания Петербурга Нотяг подал ходатайство об УДО
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Осужденный за взятку экс-депутат Заксобрания Петербурга Нотяг подал ходатайство об УДО 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Нотяг, осужденный на три года колонии за получение взятки, подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом ТАСС в понедельник сообщил адвокат экс-депутата Андрей Зюзин.
"Мы подали документы на УДО. На данный момент он [Нотяг] находится в больнице им. Гааза", — сказал собеседник агентства.
По словам защитника, ходатайство к рассмотрению еще не принято. Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Петербурга признал Вячеслава Нотяга виновным в получении взятки и приговорил к трем годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей. Сторона обвинения просила осудить Нотяга на восемь лет колонии.
Суд установил, что Нотяг, будучи депутатом, с июня 2015 года по апрель 2016 года предложил главе строительной компании «Воин-В» за невоспрепятствование деятельности и создание благоприятных условий при строительстве передавать ему ежеквартально взятку. Таким образом, в общей сложности, как посчитало следствие, он получил взятку в сумме около 1,2 млн рублей. Нотяга задержали в апреле 2016 года, ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» и заключили под стражу, но позже меру пресечения изменили на домашний арест. Экс-депутат вину не признал.
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