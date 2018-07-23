Осужденный за взятку экс-депутат Заксобрания Петербурга Нотяг подал ходатайство об УДО

"Мы подали документы на УДО. На данный момент он [Нотяг] находится в больнице им. Гааза", — сказал собеседник агентства.

По словам защитника, ходатайство к рассмотрению еще не принято. Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Петербурга признал Вячеслава Нотяга виновным в получении взятки и приговорил к трем годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн рублей. Сторона обвинения просила осудить Нотяга на восемь лет колонии.

Суд установил, что Нотяг, будучи депутатом, с июня 2015 года по апрель 2016 года предложил главе строительной компании «Воин-В» за невоспрепятствование деятельности и создание благоприятных условий при строительстве передавать ему ежеквартально взятку. Таким образом, в общей сложности, как посчитало следствие, он получил взятку в сумме около 1,2 млн рублей. Нотяга задержали в апреле 2016 года, ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» и заключили под стражу, но позже меру пресечения изменили на домашний арест. Экс-депутат вину не признал.