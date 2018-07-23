В ГУ МВД России по Московской области вручили награды полицейским, спасшим во время пожара более двадцати человек 

В ходе оперативного совещания начальник ГУ МВД России по Московской области генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков в торжественной обстановке вручил награды сотрудникам подмосковной полиции.
Медалью МВД России «За смелость во имя спасения» награждены участковый уполномоченный полиции ОУПиПДН Москворецкого отдела полиции ОМВД России по Воскресенскому району лейтенант полиции Андрей Секриеру и полицейский-водитель строевого подразделения (комендантское) по охране объектов внутренних дел Москворецкого отдела полиции ОМВД России по Воскресенскому району сержант полиции Никита Оськин.
Награду полицейские получили за храбрость, проявленную на пожаре в одном из домов в Воскресенске, который произошел в апреле 2018 года. Они первыми прибыли на место происшествия. К моменту их приезда возгорание на кухне двухкомнатной квартиры на четвёртом этаже уже создавало угрозу жизни и здоровью жителей всего подъезда. Оперативно оценив обстановку, полицейские вывели из горящей квартиры мужчину, а затем приняли решение о проведении эвакуации всех жителей подъезда — более 20 человек вместе с детьми.
Прибывшими сотрудниками специализированных служб пожар был ликвидирован. Полицейские осуществляли охрану общественного порядка до окончания тушения пожара.