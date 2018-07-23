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Оренбургский суд отказался вернуть министра Маслова под стражу
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Оренбургский суд отказался вернуть министра Маслова под стражу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Оренбургский областной суд оставил без удовлетворения представление прокуратуры на постановление Ленинского районного суда, отправившего обвиняемого в мошенничестве экс— министра сельского хозяйства Михаила Маслова из СИЗО под домашний арест.
Прокурор требовал заменить домашний арест на содержание в СИЗО, вернув Маслова под стражу. Судья отказал в удовлетворении требования прокуратуры и оставил Михаила Маслова под домашним арестом.
Первоначально суд поместил Михаила Маслова под стражу на два месяца. Затем суд следующей инстанции рассмотрел апелляцию представителей экс-министра и сократил этот срок до одного месяца. 10 июля Михаила Маслова по решению суда отправили под домашний арест. Напомним, в середине июня министра сельского хозяйства Оренбургской области Михаила Маслова из рабочего кабинета вывели в наручниках и заключили под стражу. Вместе с ним был арестован Виктор Железнов — руководитель ООО «Селекционно гибридный центр „Вишневский“.
Его подозревают в том, что он неверно распорядился бюджетной субсидией и дал взятку в 50 тысяч министру.
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг временно отстранил Маслова от должности до принятия в отношении него окончательного процессуального решения по возбужденному уголовному делу.
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