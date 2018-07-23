Оренбургский суд отказался вернуть министра Маслова под стражу

Оренбургский областной суд оставил без удовлетворения представление прокуратуры на постановление Ленинского районного суда, отправившего обвиняемого в мошенничестве экс— министра сельского хозяйства Михаила Маслова из СИЗО под домашний арест.

Прокурор требовал заменить домашний арест на содержание в СИЗО, вернув Маслова под стражу. Судья отказал в удовлетворении требования прокуратуры и оставил Михаила Маслова под домашним арестом.

Первоначально суд поместил Михаила Маслова под стражу на два месяца. Затем суд следующей инстанции рассмотрел апелляцию представителей экс-министра и сократил этот срок до одного месяца. 10 июля Михаила Маслова по решению суда отправили под домашний арест. Напомним, в середине июня министра сельского хозяйства Оренбургской области Михаила Маслова из рабочего кабинета вывели в наручниках и заключили под стражу. Вместе с ним был арестован Виктор Железнов — руководитель ООО «Селекционно гибридный центр „Вишневский“.

Его подозревают в том, что он неверно распорядился бюджетной субсидией и дал взятку в 50 тысяч министру.