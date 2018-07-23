Полицейские дают показания по делу Pussy Riot

В зале заседаний Мосгорсуда , где в данный момент проходят апелляционные слушания по делу Pussy Riot, находятся полицейские, которые проводили задержание, передает корреспондент News.ru. Одна из них — Оксана Павлова — инспектор по исполнению административного законодательства. Она составляла протокол задержания и была вызвана на допрос в качестве свидетеля.

Изначально, инспектор и её коллеги пришли в суд послушать дело, одеты были не «по форме», но после того как адвокат ходатайствовал о приобщении к материалам жалобы о недопуске к задержанным в отделении полиции, Оксану вызвали для допроса.

«Никаких процессуальных действий без адвоката при ней не проходило», — сообщила Павлова. Так по словам корреспондента News.ru в зале возникла некоторая шумиха вокруг заявлений Верзилова, которые он прилагал к протоколу, но сейчас их нет.

Александр Мартьянов , News.ru «В нашей стране сотрудники правоохранительных органов не следуют должностным инструкциям, а, как правило, исполняют указания начальства или исходят из личных соображений», — заявил Верзилов в ходе допроса.

В настоящий момент суд удалился в совещательную комнату.