Полицейские дают показания по делу Pussy Riot 

В зале заседаний Мосгорсуда, где в данный момент проходят апелляционные слушания по делу Pussy Riot, находятся полицейские, которые проводили задержание, передает корреспондент News.ru. Одна из них — Оксана Павлова — инспектор по исполнению административного законодательства. Она составляла протокол задержания и была вызвана на допрос в качестве свидетеля.
Изначально, инспектор и её коллеги пришли в суд послушать дело, одеты были не «по форме», но после того как адвокат ходатайствовал о приобщении к материалам жалобы о недопуске к задержанным в отделении полиции, Оксану вызвали для допроса.
«Никаких процессуальных действий без адвоката при ней не проходило», — сообщила Павлова. Так по словам корреспондента News.ru в зале возникла некоторая шумиха вокруг заявлений Верзилова, которые он прилагал к протоколу, но сейчас их нет.
Александр Мартьянов, News.ru «В нашей стране сотрудники правоохранительных органов не следуют должностным инструкциям, а, как правило, исполняют указания начальства или исходят из личных соображений», — заявил Верзилов в ходе допроса.
В настоящий момент суд удалился в совещательную комнату.
Ранее News.ru писал о том, что Мосогруд оставил без изменений решение Хамовнического суда об аресте на 15 суток участников панк-группы Pussy Riot, выбежавших на поле стадиона «Лужники» в финале чемпионата мира по футболу в Москве.