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Мать задержанной в Турции дочери экс-главы УФМС Чечни ждет выдачи ее детей
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Мать задержанной в Турции дочери экс-главы УФМС Чечни ждет выдачи ее детей 

РИА Новости 1 час назад
ГРОЗНЫЙ, 24 июл — РИА Новости. Мать задержанной в Турции по подозрению в причастности к деятельности ИГ* дочери экс-главы УФМС Чечни Седы Дудуркаевой Милана Дудуркаева сообщила РИА Новости, что добивается выдачи двух малолетних детей девушки.
В пятницу издание Daily Sabah сообщило о задержании молодой женщины с двумя сыновьями по подозрению в связях с ИГ*. Правоохранители сообщили, что кроме Дудуркаевой 4 июля в Стамбуле были задержаны еще четверо подозреваемых в связях с ИГ*. Позднее суд выдал ордер на их арест. Издание сообщает, что Дудуркаева была супругой боевика ИГ* Абу Омара аш-Шишани (Тархан Батирашвили), предположительно, убитого в Ираке в 2016 году.
"Адвокат, который занимается делом дочери, сказал, что родственники должны написать соответствующее заявление. Обещали в ближайшее время отдать детей", — сообщила Дудуркаева.
По ее словам, дети — двое мальчиков 3,5 и 1,5 года, будут находиться с ней, пока не определится судьба дочери.
"Дети родились в тяжелых условиях, на войне, они нуждаются в психологической реабилитации, имеются также хронические заболевания, одним словом, нужен особый уход", — добавила Дудуркаева.
Экс-глава чеченского УФМС Асу Дудуркаев в ноябре 2013 года лишился своего поста из-за дочери, которая, по мнению руководства республики, находилась в Сирии «среди бандитов».
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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