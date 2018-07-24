Мать задержанной в Турции дочери экс-главы УФМС Чечни ждет выдачи ее детей

ГРОЗНЫЙ, 24 июл — РИА Новости . Мать задержанной в Турции по подозрению в причастности к деятельности ИГ* дочери экс-главы УФМС Чечни Седы Дудуркаевой Милана Дудуркаева сообщила РИА Новости, что добивается выдачи двух малолетних детей девушки.

В пятницу издание Daily Sabah сообщило о задержании молодой женщины с двумя сыновьями по подозрению в связях с ИГ*. Правоохранители сообщили, что кроме Дудуркаевой 4 июля в Стамбуле были задержаны еще четверо подозреваемых в связях с ИГ*. Позднее суд выдал ордер на их арест. Издание сообщает, что Дудуркаева была супругой боевика ИГ* Абу Омара аш-Шишани (Тархан Батирашвили), предположительно, убитого в Ираке в 2016 году.

"Адвокат, который занимается делом дочери, сказал, что родственники должны написать соответствующее заявление. Обещали в ближайшее время отдать детей", — сообщила Дудуркаева.

По ее словам, дети — двое мальчиков 3,5 и 1,5 года, будут находиться с ней, пока не определится судьба дочери.

"Дети родились в тяжелых условиях, на войне, они нуждаются в психологической реабилитации, имеются также хронические заболевания, одним словом, нужен особый уход", — добавила Дудуркаева.