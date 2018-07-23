Ещё
Безработный москвич нашел труп М. Ломоносова в гараже на юге столицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Безработный москвич нашел труп М. Ломоносова в гараже на юге столицы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Житель столицы обнаружил труп своего знакомого по имени Михаил Ломоносов в гараже в столичном районе Нагатино-Садовники, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 22 июля в службу «02» позвонил безработный москвич. «Мужчина сообщил, что в гаражном боксе в Каширском проезде обнаружил труп своего знакомого — 52-летнего М. Ломоносова. Прибывшие оперативники не обнаружили следов насильственной смерти на теле, которое лежало на полу гаража», — сообщил источник.
Тело доставили в морг для установления точной причины смерти. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Агентство «Москва»: последние новости
Полиция опровергла информацию СМИ о захвате в заложники детей на ул. Симоновский Вал СК возбудил дело по факту сексуального насилия над 10-летней девочкой в Москве Полиция разыскивает совершивших разбойное нападение на дом в ТиНАО неизвестных
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам128
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор301
Украина приготовилась перехватывать российские корабли94
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России96
Названа дата «смерти» Интернета14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение