Безработный москвич нашел труп М. Ломоносова в гараже на юге столицы

Как рассказал собеседник агентства, 22 июля в службу «02» позвонил безработный москвич. «Мужчина сообщил, что в гаражном боксе в Каширском проезде обнаружил труп своего знакомого — 52-летнего М. Ломоносова. Прибывшие оперативники не обнаружили следов насильственной смерти на теле, которое лежало на полу гаража», — сообщил источник.

Тело доставили в морг для установления точной причины смерти. Выясняются все обстоятельства случившегося.