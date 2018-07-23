Безработный москвич нашел труп М. Ломоносова в гараже на юге столицы 

Житель столицы обнаружил труп своего знакомого по имени Михаил Ломоносов в гараже в столичном районе Нагатино-Садовники, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 22 июля в службу «02» позвонил безработный москвич. «Мужчина сообщил, что в гаражном боксе в Каширском проезде обнаружил труп своего знакомого — 52-летнего М. Ломоносова. Прибывшие оперативники не обнаружили следов насильственной смерти на теле, которое лежало на полу гаража», — сообщил источник.
Тело доставили в морг для установления точной причины смерти. Выясняются все обстоятельства случившегося.