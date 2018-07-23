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Приговор в отношении бывшего главного ветеринара Удмуртии Геннадия Бурдова вступил в законную силу
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Приговор в отношении бывшего главного ветеринара Удмуртии Геннадия Бурдова вступил в законную силу 

ИА «Сусанин» 30 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Приговор в отношении бывшего главного ветеринара Удмуртии Геннадия Бурдова вступил в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Удмуртской Республике.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность Бурдова к злоупотреблению должностными полномочиями путем заключения договоров о получении, хранении и доставке ветеринарных препаратов в интересах аффилированной организации ООО «НПФ Пересвет», учредителями которой являются его близкие родственники», — отмечается в сообщении.
Ущерб от действий Бурдова оценили в 700 тыс. рублей. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ. Сам экс-глава ГУ ветеринарии Удмуртии в содеянном признался и ущерб возместил. Суд приговорил его к штрафу в размере 200 тыс. рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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