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Адвокат осужден за присвоение 500 000 руб., адресованных судьям
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Адвокат осужден за присвоение 500 000 руб., адресованных судьям 

Legal.Report 1 час назад
В Волгоградской области вынесен приговор руководителю адвокатской фирмы, который присвоил полмиллиона рублей, полученные от клиентки на подкуп судей. Волжский городской суд признал бывшего председателя коллегии адвокатов Краснооктябрьского района Волгограда Сергее Науменко виновным по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничестве в крупном размере).
Как следует из материалов дела, адвокат был защитником женщины, которая подозревалась в крупной растрате. Расследование этого преступления вели следователи города Волжского. В феврале 2016 года Науменко предложил своей подзащитной решить вопрос о благоприятном исходе судебного рассмотрения уголовного дела. Адвокат обещал за 500 000 руб. добиться, что суд при вынесении приговора назначит ей условную меру наказания. Эти деньги якобы нужно было заплатить «должностным лицам Волжского городского суда».
Женщина согласилась и вручила Науменко запрошенную сумму. Однако защитник даже не попытался выполнить своих обещаний, а деньги присвоил. Эта афера была раскрыта сотрудниками региональных УЭБиПК и УФСБ.
Адвокат своей вины не признал. Суд приговорил Науменко к 1,5 года колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.
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