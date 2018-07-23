В Крыму задержали лжесоветников Аксенова при попытке получить 5 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 июл — РИА Новости Крым . Крымские правоохранители задержали лиц, выдававших себя за советников главы РК Сергея Аксенова . Они вымогали деньги в обмен на обещание содействия в решении проблем на уровне республиканских властей. Об этом Аксенов рассказал журналистам в Симферополе.

"Ко мне через Facebook обратились люди. Они не могли пробить определенные вещи с точки зрения ФЦП. Они мне рассказали, что есть люди, представляющиеся «решалами», которые в Совете министров, в том числе со мной, легко могут договориться по всем вопросам. Я им ответил: очень хорошо, давайте привлечем МВД и «договоримся». Это не должностные лица, а жулики, которые мошенническим способом пытались получить 5 миллионов рублей", — рассказал глава РК.

По его словам, соответствующие обращения были переадресованы в Антикоррупционный комитет и МВД. Через три дня «решал» задержали с поличным.