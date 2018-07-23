Мертвый пенсионер найден в квартире на западе столицы 

Полицейские проверяют версию убийства.
Тело пенсионера найдено в квартире на западе Москвы.
— В квартире на улице Кастанаевская после вскрытия входной двери обнаружено тело 71-летнего пенсионера, — сообщил сотрудник правоохранительных органов.
По его словам, на месте происшествия работают полицейские, которые проверяют версию убийства пенсионера, отмечает агентство городских новостей «Москва».
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