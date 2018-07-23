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Мертвый пенсионер найден в квартире на западе столицы
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Мертвый пенсионер найден в квартире на западе столицы 

Вечерняя Москва 25 минут назад
Полицейские проверяют версию убийства.
Тело пенсионера найдено в квартире на западе Москвы.
— В квартире на улице Кастанаевская после вскрытия входной двери обнаружено тело 71-летнего пенсионера, — сообщил сотрудник правоохранительных органов.
По его словам, на месте происшествия работают полицейские, которые проверяют версию убийства пенсионера, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Ранее подмосковные следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела пятилетней девочки в спортивной сумке в Серпухове (подробнее…), а в Москве был найден мертвый мужчина около станции метро «Селигерская» (по теме…).
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