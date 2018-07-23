ФСБ не стала связывать дело о госизмене с нынешним директором ЦНИИмаша

В пресс-службе ФСБ заявили, что у них нет вопросов к Олегу Горшкову , нынешнему генеральному директору головного научного института "Роскосмоса" . Об этом сообщает РИА «Новости».

"К настоящему руководству ЦНИИмаш у следственных органов вопросов не имеется", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

По данным ФСБ, Олег Горшков в данный момент работает в обычном режиме. Отмечается, что по его поручению все структуры института сотрудничают со следствием и оказывают ему необходимую помощь.