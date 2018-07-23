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ФСБ не стала связывать дело о госизмене с нынешним директором ЦНИИмаша
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ФСБ не стала связывать дело о госизмене с нынешним директором ЦНИИмаша 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В пресс-службе ФСБ заявили, что у них нет вопросов к Олегу Горшкову, нынешнему генеральному директору головного научного института "Роскосмоса". Об этом сообщает РИА «Новости».
"К настоящему руководству ЦНИИмаш у следственных органов вопросов не имеется", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
По данным ФСБ, Олег Горшков в данный момент работает в обычном режиме. Отмечается, что по его поручению все структуры института сотрудничают со следствием и оказывают ему необходимую помощь.
Ранее в «Роскосмосе» заявили, что дело о государственной измене связано с событиями 2013 года. По подозрению в государственной изменен задержан 74-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев.
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