В Новороссийске гражданина Израиля будут судить за пособничество в сбыте 28 кг кокаина

Новороссийске направили в суд уголовное дело в отношении гражданина Израиля Иосифа Мошаева, обвиняемого в пособничестве при попытке сбыта кокаина, пишет газета «Коммерсантъ»

Согласно материалам дела, Мошаев и его сообщники в 2011 год отправили из Эквадора Нидерланды 28 кг кокаина. Груз они спрятали в рефрижераторном отсеке судна, следовавшего в Роттердам . Однако до места назначения партия не дошла, судно с закладкой оказалось в порту Новороссийска

Забрать кокаин наркоторговцы направили граждан России Александра Пантелеева , Анатолия Мусолимова и Мамеда Сафарова, а также гражданина Израиля и Украины Олександра Габелева. Всех четверых арестовали сотрудниками ФСБ . В настоящее время мужчины отбывают длительные сроки наказания. Иосиф Мошаев был объявлен в международный розыск в 2011 году, задержали его в 2017 году в Эквадоре в 2017 году. Затем власти этой страны передали Мошаева российским силовикам.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Пособничество в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере путем предоставления информации, не доведенный до конца по не зависящим от него обстоятельствам).

В настоящее время дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Новороссийска. Сам обвиняемый находится под стражей.