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В Новороссийске гражданина Израиля будут судить за пособничество в сбыте 28 кг кокаина
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В Новороссийске гражданина Израиля будут судить за пособничество в сбыте 28 кг кокаина 

Деловая газета. Юг 2 часа назад
Фото: Деловая газета.Юг
В Новороссийске направили в суд уголовное дело в отношении гражданина Израиля Иосифа Мошаева, обвиняемого в пособничестве при попытке сбыта кокаина, пишет газета «Коммерсантъ».
Согласно материалам дела, Мошаев и его сообщники в 2011 год отправили из Эквадора в Нидерланды 28 кг кокаина. Груз они спрятали в рефрижераторном отсеке судна, следовавшего в Роттердам. Однако до места назначения партия не дошла, судно с закладкой оказалось в порту Новороссийска.
Забрать кокаин наркоторговцы направили граждан России Александра Пантелеева, Анатолия Мусолимова и Мамеда Сафарова, а также гражданина Израиля и Украины Олександра Габелева. Всех четверых арестовали сотрудниками ФСБ. В настоящее время мужчины отбывают длительные сроки наказания. Иосиф Мошаев был объявлен в международный розыск в 2011 году, задержали его в 2017 году в Эквадоре в 2017 году. Затем власти этой страны передали Мошаева российским силовикам.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Пособничество в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере путем предоставления информации, не доведенный до конца по не зависящим от него обстоятельствам).
В настоящее время дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Новороссийска. Сам обвиняемый находится под стражей.
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