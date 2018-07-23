Мосгорсуд 31 июля оценит законность ареста генерала СК Дрыманов

"Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу защиты 31 июля", — сказала она.

Генерал был заключен под стражу на прошлой неделе, ему может грозить до 22 лет лишения свободы. Виновным себя Дрыманов не считает.

По данным источника РИА Новости, офицеры СК РФ получили от криминальных элементов миллион долларов за освобождение из СИЗО бандита Итальянца, которые затем «распилили». Дрыманов, по мнению следствия, получил из этой суммы пятую часть — 200 тысяч.

Второй эпизод связан с получением Дрымановым от своего первого зама Дениса Никандрова 9850 евро за покровительство. О передаче денег Никандров заявлял ранее в суде по делу экс-главы УСБ СК РФ Михаила Максименко , по которому Дрыманов проходил свидетелем.