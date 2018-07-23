Экс-главу банка «Спурт» отправили под домашний арест

Дело возбудили по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).

Напомним, речь идет о злоупотреблении полномочиями с выданными кредитами. По словам начальника главного следственного управления МВД по Республике Татарстан Владимира Изаака, «проблемные» кредиты в общей сложности превышают 220 млн рублей.

Лицензию у банка отозвали 21 июля 2017 года. К тому моменту размер обязательств организации превышал 12,55 миллиардов рублей при стоимости всего имущества около 8,33 миллиардов.