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Экс-главу банка «Спурт» отправили под домашний арест
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Экс-главу банка «Спурт» отправили под домашний арест 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Приволжские районный суд Казани отправил под домашний арест бывшую главу банка «Спурт» Евгению Даутову. Как сообщает «Интерфакс», вину топ-менеджер признала.
Дело возбудили по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).
Напомним, речь идет о злоупотреблении полномочиями с выданными кредитами. По словам начальника главного следственного управления МВД по Республике Татарстан Владимира Изаака, «проблемные» кредиты в общей сложности превышают 220 млн рублей.
Лицензию у банка отозвали 21 июля 2017 года. К тому моменту размер обязательств организации превышал 12,55 миллиардов рублей при стоимости всего имущества около 8,33 миллиардов.
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