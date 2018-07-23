Ещё
26-летнего нижегородца осудили за попутку сбыта наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

26-летнего нижегородца осудили за попутку сбыта наркотиков 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
26-летний житель Нижнего Новгорода осужден за попытку сбыта и хранение наркотиков, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Как отмечается, в этом деле у него был соучастник.
В апреле 2017 года он передал подельнику большое количество наркотических средств для сбыта, но тот был задержан полицейскими. Наркотики нашли в салоне автомобиля, колесе на заднем сиденье и на лобовом стекле. Также сотрудниками полиции были обнаружены наркотические средства, которые мужчина до задержания спрятал на различных участках местности на территории Сормовского района. Наконец, запретное зелье нашли в ходе обыска в квартире обвиняемого.
Подсудимый свою вину в покушении на сбыт наркотических среств не признал. Суд приговорил мужчину к 9 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Материалы уголовного дела в отношении его соучастника выделены в отдельное производство.
Newsroom24: последние новости
Олег Сорокин переведен в нижегородский ИВС Более 200 тысяч рублей украл у сироты 20-летний нижегородец Более 300 нижегородцев стали участниками проекта «Была б охота, заладится и работа»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Недовольству россиян в соцсетях положат конец482
Это были их сыновья: захват заложников в Москве57
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму20
Япония возмутилась поведением России на Курилах32
Украинскую певицу затравили за любовь к России66
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение