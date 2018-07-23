26-летнего нижегородца осудили за попутку сбыта наркотиков

26-летний житель Нижнего Новгорода осужден за попытку сбыта и хранение наркотиков, сообщает пресс-служба городской прокуратуры

Как отмечается, в этом деле у него был соучастник.

В апреле 2017 года он передал подельнику большое количество наркотических средств для сбыта, но тот был задержан полицейскими. Наркотики нашли в салоне автомобиля, колесе на заднем сиденье и на лобовом стекле. Также сотрудниками полиции были обнаружены наркотические средства, которые мужчина до задержания спрятал на различных участках местности на территории Сормовского района. Наконец, запретное зелье нашли в ходе обыска в квартире обвиняемого.

Подсудимый свою вину в покушении на сбыт наркотических среств не признал. Суд приговорил мужчину к 9 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

Приговор в законную силу не вступил.

Материалы уголовного дела в отношении его соучастника выделены в отдельное производство.