Наркодилера осудили во Владивостоке

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю, признав его виновным в незаконном сбыте наркотических средств, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Во время судебного заседания было установлено, что фигурант, не имея легального источника дохода, с целью улучшения своего материального положения решил заняться сбытом наркотиков.

Встретившись с покупателем, фигурант продал ему наркотик. После этого он попытался скрыться с места преступления, но был задержан полицейскими. Покупатель героина действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий.