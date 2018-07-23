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Владельца батутной арены в Хабаровске обязали выплатить компенсацию семье пострадавшего ребёнка
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Владельца батутной арены в Хабаровске обязали выплатить компенсацию семье пострадавшего ребёнка 

RT на русском 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Суд Центрального района Хабаровска обязал владельца батутной арены выплатить компенсацию семье пострадавшего ребёнка.
Об этом сообщает ИА «Хабаровский край».
«Во время длительного судебного процесса истцом доказано, что тяжёлую травму позвоночника ребёнок получил в результате прыжка в указанной арене. Её сотрудники отказались вернуть деньги за оказанную услугу», — заявил адвокат матери Константин Суковатый.
По его словам, суд удовлетворил исковые требования и обязал ответчика выплатить 200 тыс. рублей в качестве компенсации за моральный вред. На ответчика также наложен штраф в размере 100 тыс. рублей за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.
Данный центр фигурирует и в уголовном деле, которое было заведено после того, как на батутной арене сломал позвоночник другой мальчик.
«По данному уголовному делу ведётся расследование», — сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю Илья Гудков.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге начали проверку из-за сообщений о падении аттракциона на ребёнка.
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