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МВД опровергло информацию о захвате заложников в квартире в Москве
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МВД опровергло информацию о захвате заложников в квартире в Москве 

РИАМО 52 минуты назад
Фото: riamo.ru
Информация о том, что злоумышленники захватили заложников в квартире на улице Симоновский Вал, не соответствует действительности, мужчины, которые заперлись в чужой квартире после попытки вымогательства, пришли туда вместе со своими сыновьями, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.
Ранее СМИ сообщили о захвате заложников в квартире на улице Симоновский Вал.
«Сегодня ночью в квартиру, арендуемую тремя уроженками страны ближнего зарубежья, пришли двое мужчин, с которыми были их два несовершеннолетних сына. Мужчины стали требовать у женщин деньги, которые им якобы был должен их знакомый, ранее проживавший в этой квартире», — говорится в сообщении.
В ходе конфликта женщины выбежали из квартиры, а злоумышленники вместе с детьми заперлись внутри.
Принятыми мерами полицией совместно с Росгвардией мужчины были задержаны. В результате происшествия пострадавших нет.
По данному факту проводится проверка.
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