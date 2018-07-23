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В Мексике нашли пять сожженных тел
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В Мексике нашли пять сожженных тел 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: © РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Пять сожженных тел были найдены в воскресенье на дороге в муниципалитете Хилотсинго мексиканского штата Мехико.
Как сообщает местная полиция, убитые находились внутри сожженного автомобиля с номерами штата Идальго.
На место обнаружения тел прибыли сотрудники прокуратуры, которые открыли уголовное дело в связи с убийством людей, уточняется в сообщении.
В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством наркокартелей за контроль над транзитом кокаина в США. Только за время предвыборной кампании были убиты более 520 политиков и государственных служащих. Победитель недавних президентских выборов Андрес Мануэль Лопес Обрадор уже заявил, что намерен изменить вектор борьбы с преступностью с силового на социальный, пытаясь разрешить проблемы, которые вызывают насилие.
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