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Сиделка избила пенсионера в Подмосковье
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Сиделка избила 84-летнего мужчину в Подмосковье 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сиделка избила 84-летнего мужчину в Подмосковье.
Пенсионер получил тяжелые травмы и впал в кому. Женщина находится под стражей. Об этом сообщает Тelegram-канал Mash.
Уточняется, что инцидент произошел в военном городке Чехов-2 второго июля. Сиделка пришла к 84-летнему мужчине для очередного визита, во время которого они поссорились. Во время ссоры женщина схватила тяжелую вазу и избила ей пациента. Мужчина получил тяжелые травмы, сейчас он в коме.
Сиделку заключили под стражу, отмечается в сообщении.
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