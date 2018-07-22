Сиделка избила пенсионера в Подмосковье

Сиделка избила 84-летнего мужчину в Подмосковье

Сиделка избила 84-летнего мужчину в Подмосковье

Пенсионер получил тяжелые травмы и впал в кому. Женщина находится под стражей. Об этом сообщает Тelegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент произошел в военном городке Чехов-2 второго июля. Сиделка пришла к 84-летнему мужчине для очередного визита, во время которого они поссорились. Во время ссоры женщина схватила тяжелую вазу и избила ей пациента. Мужчина получил тяжелые травмы, сейчас он в коме.

Сиделку заключили под стражу, отмечается в сообщении.