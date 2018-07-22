Жителя Лондона обвинили в подготовке теракта

Британская полиция предъявила обвинения 43-летнему жителю Лондона в подготовке террористического акта. Об этом сообщили в Скотланд-Ярде.

«Рави Мендис, мужчина 43 лет из южного Лондона, обвиняется в причастности к подготовке террористического акта согласно закону о терроризме от 2006 года», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что подозреваемый предстанет перед Вестминстерским судом 23 июля, в понедельник.

Мендис был арестован по подозрению в ношении оружия и угрозах.